Josca verloor moeder aan kanker, daarom ging hij op de brommer naar Parijs

Door wind, sneeuw en regen reden Josca van Steijn (20) uit Breda en Rik van Heesewijk (20) uit Best op de brommer naar Parijs. Verregend, gesloopt maar ook trots kwamen zij woensdagavond terug in Best. Met een Hollandse warme maaltijd op schoot kijken ze terug op hun reis en op de donaties.

Na een heftige periode stapte hij vijf dagen geleden vastberaden op zijn brommer. Dat deed hij niet alleen. Waar de meesten niet stonden te springen, was goede vriend en mede-brommergek Rik meer dan bereid om met hem mee te gaan. “Met Rik rij ik vaker brommertochtjes”, vertelt Josca. “Hij was al snel net zo enthousiast als ik.”

In drie dagen tijd reden ze naar Parijs en dat ging, op zijn zachtst gezegd, niet altijd over rozen. “Dag één was verschrikkelijk”, lacht Josca. “Het was code geel en het regende keihard. Toen we Breda uitreden, waren we al doorweekt”, vertelt hij. “En na zeventien kilometer kreeg Rik een lekke band”, zucht hij.

Na anderhalf uur sleutelen in de regen en kou lukte het de achterband te plakken. De klappertandjes veranderden langzaam weer in een glimlach, maar de blijdschap duurde niet lang. Ruim 25 kilometer later viel Rik zijn brommer uit.

Nog steeds doorweekt en inmiddels in de vrieskou en de sneeuw sleutelen ze verder, maar de brommer was niet meer te repareren. “Het enige geluk was dat we dicht bij huis waren. De veegwagen is een nieuwe komen brengen, maar inmiddels lagen we wel ruim honderd kilometer achter op schema.”