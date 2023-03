Oud hoofdkantoor van Philips wordt verbouwd tot studentenkamers

TU Eindhoven gaat na de zomervakantie enkele honderden studenten huisvesten in het voormalige hoofdkantoor van Philips in Eindhoven. De komende maanden worden in het gebouw aan de Boschdijk 456 kamers, gezamenlijke woonkamers, badkamers en keukens gebouwd. Het is de bedoeling dat de studenten er de komende drie tot vijf jaar kunnen wonen.

Willem-Jan Schampers & Studio040 Geschreven door