Zeearend ontsnapt uit Zoo Veldhoven: 'Overleeft niet in het wild'

Een zeearend is donderdagmiddag ontsnapt uit dierenpark Zoo Veldhoven. De roofvogel maakte een gat in het nylon gaas van een vogelkooi en vloog daarna weg. "Ik keek heel raar op toen ze voorbij vloog", zegt eigenaar Richard Loomans.

Het dier ontsnapte rond één uur in de middag. "Op de een of andere manier heeft ze een gat gemaakt in de volière. Dat nylon gaas kan normaal gesproken helemaal niet stuk", stelt Loomans.

In de buurt

De eigenaar van Zoo Veldhoven reed nog rondjes in de buurt in de hoop de zeearend te spotten en daarna te vangen. Maar ze bleek nergens meer te bekennen. "Ik hoop dat mensen de arend in de buurt zien en ons daarover tippen."

Al is het een lastige klus zo'n vogel te vangen, geeft Loomans toe. "Die heeft een goede conditie en kan heel ver vliegen. Die heb je niet 1, 2, 3 gevangen."

Dierenambulance

"Waarschijnlijk overleeft het dier het niet in het wild", stelt de eigenaar van het dierenpark. "Daarom zijn we erop gebrand de arend terug te vinden." Na de ontsnapping heeft Loomans onder meer de dierenambulance gewaarschuwd.

De zeearend komt oorspronkelijk uit Rusland en zit al zes jaar in Zoo Veldhoven. Zeearenden kunnen ruim een meter hoog worden. De spanwijdte van de vleugels kan tot bijna drie meter groeien.