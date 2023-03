Explosief gevonden in Someren, EOD doet onderzoek

Aan de Kanaaldijk Zuid in Someren is een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief meegenomen en laat het op een veilige plek ontploffen.

De EOD en brandweer waren aanwezig en de omgeving was afgezet. Een medewerker van de EOD liep rond in een speciaal bompak. Het explosief lag tussen de openbare weg en een privéterrein. Om wat voor explosief het ging, is nog niet duidelijk. De politie laat weten dat te onderzoeken.