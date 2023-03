Daniëlle van de Donk verlengt contract bij Olympique Lyon

Daniëlle van de Donk heeft haar contract bij de Franse topclub Olympique Lyon met twee jaar verlengd. De Brabantse middenvelder speelt nu tot de zomer van 2025 bij de huidige koploper van Frankrijk.

De 31-jarige Van de Donk was lange tijd een vaste waarde bij Lyon, maar de laatste maanden moet de Oranje-international genoegen nemen met een rol als invaller.

Toch heeft ze geen moment getwijfeld om langer te blijven. "Ik houd van deze club, het team, de omgeving, de stad en ik zag geen reden om te vertrekken. Het is net een familie", zegt de middenvelder op de website van de club.

Van de Donk droeg in 38 officiële wedstrijden het shirt van Lyon en maakte daarin acht doelpunten. Met de Franse topclub veroverde ze de landstitel, de Champions League en de Franse supercup. Later deze maand neemt de Valkenswaardse het met haar ploeg op tegen Chelsea in de kwartfinales van de Champions League.