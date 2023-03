Voetballer schopt tegenstander bewusteloos: half jaar celstraf geëist

Een 28-jarige man uit Den Bosch heeft donderdag bij de rechtbank in Arnhem een half jaar celstraf horen eisen. De voetballer uit het derde elftal van amateurclub CHC uit Den Bosch schopte eind november 2021 een 20-jarige voetballer van het tweede van RKTVC uit Tiel bewusteloos. De officier van justitie vindt dat er sprake was van zware mishandeling.

Tijdens de wedstrijd in Tiel ontstond op het veld een opstootje met het nodige duw-en-trekwerk. De speler van CHC zat met een gele kaart op de bank. Toen hij het opstootje zag, rende hij vanaf de bank het veld in.

Daar schopte hij met gestrekt been het slachtoffer van achteren tegen zijn nek en hoofd. De speler van de club uit Tiel zakte daarna bewusteloos in elkaar. De speler uit Tiel lijdt sindsdien aan geheugenverlies, vergeetachtigheid en slaapstoornissen en hield er een trauma aan over.

De officier van justitie wil dat de Bosschenaar ook een schadevergoeding van 6000 euro betaalt. De uitspraak is op donderdag 30 maart.