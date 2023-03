Vrachtwagen verliest 10 ton slachtafval op A67, snelweg is weer open

Foto: Sjors van der Pluym. Foto: Sjors van der Pluym. Foto: Rijkswaterstaat. Foto: Rijkswaterstaat/Twitter. Volgende Vorige 1/5 Vrachtwagen verliest lading van 10 ton slachtafval

Een vrachtwagen is een lading van slachtafval verloren op de A67 bij Geldrop. Zo'n tien ton ingewanden lag verspreid over de rijbaan. De weg is volgens de laatste verkeersinformatie weer open. Rijkswaterstaat is tot diep in de nacht bezig geweest met opruimen.

Het ging mis rond kwart voor vijf. Een vrachtwagen die gevuld was met slachtafval verloor de hele lading. Het gaat om zo'n 10.000 kilo. Het is niet duidelijk hoe dit precies kon gebeuren. Sjors van der Pluym staat in de file, zo'n zeventig meter achter de plek waar het gebeurde. Volgens hem is het afval uit de bovenkant van de oplegger geschoten. "Er stond hier al file, dus de andere vrachtwagen moest hard remmen. Volgens de calamiteitendienst is hij op een andere vrachtwagen gebotst. Het zeil aan de bovenkant is toen losgeschoten, en daar vloog het afval uit." Op de weg bleek het een grote ravage. "De weg ligt vol met ingewanden en varkens. Het ligt ook verspreid over beide vrachtwagens. Het stinkt gelukkig niet. Daar was ik wel bang voor." Weg moet flink gereinigd worden

De weg werd afgesloten tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Dat zorgde voor flinke vertraging, rond vijf uur stond er zo'n vijftien kilometer file. Uiteindelijk hebben medewerkers van Rijkswaterstaat zand op de linkerrijstrook gelegd. Rond half zeven kon verkeer dat vaststond daar overheen rijden en de weg vervolgen. De weg moest volgens Rijkswaterstaat 'flink gereinigd' worden voordat de weg weer open kon.

De troep wordt opgeruimd (foto: Sjors van der Pluym).

Slachtafval ligt over de weg verspreid (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

Opruimwerkzaamheden zijn in volle gang (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.