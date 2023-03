Vrachtwagen verliest 10 ton slachtafval op A67, snelweg urenlang dicht

Foto: Rijkswaterstaat/Twitter. Foto: Rijkswaterstaat. Volgende Vorige 1/2 Foto: Rijkswaterstaat/Twitter.

Een vrachtwagen is een lading van slachtafval verloren op de A67 bij Geldrop, in de richting van Eindhoven. Zo'n tien ton afval ligt verspreid over de rijbaan. De weg is dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen tot ruim na de avondspits gaat duren.