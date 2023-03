Dag en nacht trainen om te pieken bij het NK Legpuzzelen

Dag en nacht traint Kristel Pennings uit Valkenswaard momenteel om binnenkort te pieken in de finale van het NK Legpuzzelen. "Zeker weten. Ik heb al nachten niet geslapen", lacht Kristel. In Brabant Vandaag vertelt ze enthousiast over haar passie: de legpuzzel.

Hoogtestages, parcours verkennen of trainen totdat je bijna letterlijk een ons weegt. Dat is allemaal niet besteed aan een puzzelaar. Hoe ziet de voorbereiding op het NK Legpuzzelen, met de finale op 7 mei, er dan uit voor Kristel? "Ik puzzel al zolang ik me kan herinneren. Het is dus een trainingskamp van heel mijn leven. Je speelt op het NK met zijn vieren als team. We trainen op dit moment dag en nacht." Kristel en haar teamgenoten bereiden zich voor op het NK door veel puzzels te leggen. "Dat zeker! We maken vooraf afspraken: hoe vallen we de puzzel aan? Wie doet welk stuk? Wij hebben bijvoorbeeld ook de afspraak dat we alleen maar praten over puzzelen, anders zitten we alleen maar over niks te kletsen."

"Begin nooit met de randen van de puzzel."