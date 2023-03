Wijkagent over koperdiefstal op begraafplaats: 'Dit is heel verdrietig'

Op het Sint Petrus Kerkhof aan de Elisabethstraat in Vught is afgelopen week van vijf graven koper gestolen. Dit laat wijkagent Marcel de Rouw via Twitter weten.

Het gaat om koperen kettingen en buizen. "Elke diefstal maakt indruk, maar diefstal van spullen op graven ligt erg gevoelig en is ook heel verdrietig", zegt De Rouw. Volgens de wijkagent is er in totaal negentien meter aan kettingen en elf meter aan buizen verdwenen. Het bestuur van de begraafplaats heeft aangifte gedaan van de diefstal. De politie roept getuigen om zich te melden. Op Sint Petrus Kerkhof zijn in totaal 397 graven en er liggen in totaal 843 mensen begraven.