Minder varkenshouderijen in Brabant, Land van Cuijk telt meeste varkens

Het aantal varkenshouderijen in Brabant is de afgelopen vijf jaar met een derde verminderd. Op de overblijvende bedrijven worden ook minder varkens gehouden, een afname van zo'n 13 procent. Binnen onze provinciegrenzen zijn er ruim 5,5 miljoen varkens, een flink deel daarvan in het Land van Cuijk.

Dat blijkt uit de Landbouwtelling 2022 van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). In de telling wordt het aantal koeien, kalveren, varkens en geiten over 2022 en vanaf 2017 in beeld gebracht en vergeleken. Zo is het aantal varkens gedaald en kende de geitenstapel een lichte groei. Brabant en varkens: In 2022 daalde het aantal varkens in Nederland met 1,6 procent naar 11,3 miljoen.

Vergeleken met 2017 is dat bijna een tiende minder aan varkens.

Bijna de helft van de varkens verblijft op varkenshouderijen in Brabant.

Dit zijn ruim 5,5 miljoen varkens.

De laatste vijf jaar is het aantal varkenshouderijen met een derde afgenomen (onder meer door subsidieregeling). Brabant telt sinds 2017 zo'n 13 procent minder varkens.

Het Land van Cuijk heeft de meeste varkens (682.000).

Het gemiddelde aantal varkens per houderij is 3400. Uit de Landbouwtelling 2022 van het CBS blijkt ook dat de geitenstapel licht is gegroeid. Brabant en melkgeiten: Het aantal melkgeiten steeg landelijk in 2022 met 1 procent naar 489.000.

De geitenstapel is de laatste vijf jaar met 39 procent gegroeid.

Brabant (137.000) en Gelderland (117.000) tellen meer dan de helft van de melkgeiten.

Het aantal geiten in Brabant nam met 3,4 procent af (vergeleken met 2021)

Vergeleken met 2017 een toename van het aantal geiten in Brabant (16 procent) en Gelderland (31 procent)

In 2022 geen toename van het aantal geiten (voor het eerst sinds invoering van de geitenstop in 2017).