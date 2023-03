Doelman Bart Verbruggen opgeroepen voor Oranje-selectie

Doelman Bart Verbruggen uit Breda is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. Het is de eerste keer dat Verbruggen, die bij de Belgische topclub Anderlecht onder de lat staat, wordt opgeroepen voor de Oranje-selectie.

Oranje speelt op vrijdag 24 maart tegen WK-finalist Frankrijk en drie dagen later in Rotterdam tegen Gibraltar. Het zijn kwalificatiewedstrijden voor het Europees Kampioenschap 2024 in Duitsland.

Uitstekende indruk

De 20-jarige Verbruggen, geboren in Breda, maakt dit seizoen een uitstekende indruk bij Anderlecht. Donderdagavond blonk Verbruggen opnieuw uit. Vooral dankzij Verbruggen overleefde de Belgische club een ware storm van de Spaanse club Villarreal in de achtste finales van de Conference League: 0-1.

Dat Verbruggen donderdag in Estadio de la Ceramica de nul hield, was een klein mirakel, meldde de NOS. Villarreal ondernam liefst negen doelpogingen tussen de palen. In de hectische slotfase wist de keeper uit Breda alle ballen op soms miraculeuze wijze uit zijn doel te houden.

WDS'19 en NAC Breda

De 20-jarige Verbruggen begon zijn carrière bij WDS '19 in Breda. Dat is dezelfde club waar ook Virgil van Dijk is begonnen met voetballen. Via de keepersacademie van Arno van Zwam stapte hij in 2014 over naar NAC Breda.

In oktober 2019 ondertekende Verbruggen zijn eerste profcontract bij NAC. De talentvolle Verbruggen speelde geen enkele officiële wedstrijd voor NAC. In augustus 2020 verkaste hij voor 300.000 euro van NAC Breda naar RSC Anderlecht.