Luuk de Jong keert terug bij PSV, dat dit weekend een slag wil slaan

Goed nieuws uit Eindhoven, steeds meer geblesseerden keren terug in de selectie. Luuk de Jong traint weer mee met de groep en kan zondag weer in actie komen. Die dag hoopt PSV het gat naar boven te kunnen verkleinen en nog kans te maken op de titel.

Zondag staat grotendeels in het teken van de klassieker. Nummer één en twee van de competitie, Feyenoord en Ajax treffen elkaar. Niet gek dat tijdens het persmoment in aanloop naar Vitesse-PSV het spreekwoord ‘twee honden vechten om een been en een derde gaat er mee heen’, werd gebruikt.

Of er in de bus gekeken gaat worden naar Ajax – Feyenoord werd niet duidelijk. Maar natuurlijk krijgen de spelers dat mee. “Je hebt daar eenmaal mee te maken. Maar als we zelf niet winnen is het ook niet van belang wat er op de andere velden gebeurt.”

“Zij zullen volgende week meedoen in een oefenwedstrijd die gepland staat”, vertelde de oefenmeester. “Luuk hervat vandaag de groepstraining. Ik ga er vanuit dat hij er zondag bij is.”

Voor Mauro Júnior is het nog de vraag of hij dit seizoen nog in actie komt. De Braziliaan is in zijn thuisland geopereerd. “Dan weet je dat het niet gaat om dagen maar weken. Het is nog niet uitgesloten dat hij dit seizoen nog in actie komt, maar dat is afwachten.”