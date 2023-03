Dode bij crash: auto raakt drie bomen en breekt in tweeën

Op de N285 tussen Wagenberg en Zevenbergschen Hoek is vrijdagavond iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer zat in een auto die rond halfelf van de weg raakte en op drie bomen langs de weg botste. De auto brak in tweeën.

De bestuurder zou op de rechte weg de macht over het stuur zijn verloren. De politie onderzoekt hoe dit kon gebeuren. Onderzoek

De automobilist zou door de klap uit de auto zijn geslingerd, laat een 112-correspondent weten. Vanwege de ernst van de situatie werden diverse hulpverleners opgeroepen. Ook kwam een traumaheli naar de N285. De weg werd na het ongeluk afgesloten voor het verkeer.

De automobilist zou op de N285 de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt (foto: SQ Vision).