Pepermuntjes die jonge man (18) uitdeelt in café blijken xtc-pillen te zijn

Een man (18) uit Halsteren is vrijdagnacht opgepakt omdat hij 'pepermuntjes' uitdeelde in een café in Bergen op Zoom die later xtc-pillen bleken te zijn. De politie heeft het doosje met de 55 pillen in beslag genomen.

Evie Hendriks Geschreven door

De beveiliging van het café in het centrum van Bergen op Zoom werd gewaarschuwd door twee vrouwen. De bezoeksters zeiden dat een jongen hen een pepermuntje aanbood, maar vermoedden dat het om een xtc-pil ging. De beveiliger sprak de jongen aan en pakte een doosje met 55 'pepermuntjes' af. De politie hield de man rond half vier 's nachts aan. Op het politiebureau werden de pepermuntjes getest en het bleek inderdaad om xtc-pillen te gaan. De jongen heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zaterdag verhoord. De vrouwen hebben een getuigenverklaring afgelegd.