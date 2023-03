Spekglad oliespoor zorgt voor glijpartijen in centrum van Den Bosch

In het centrum van Den Bosch zorgt een mysterieus oliespoor voor veel problemen. Fietsers verliezen grip op het wegdek en vallen. Ook voetgangers zetten het op 'n glijden. De boosdoener zou een veegwagen zijn die olie lekte. De gemeente is druk om het oliespoor te verwijderen met zeep. Ook wordt er zand gestrooid.

Bewoners zijn druk in gesprek zaterdagochtend over het oliespoor. In onder meer de Karrenstraat, Dode Nieuwstraat, Minderbroederstraat en de Snellestraat is het glijden geblazen. Omroep Brabant heeft de gemeente om opheldering gevraagd.

Spekglad

“Het is echt spekglad, het is niet normaal meer”, zegt eigenaresse Roos van de snoepwinkel Bossche Suikeroom aan het naastgelegen Tweede Korenstraatje. Het Tweede Korenstraatje zelf is niet glad, omdat de veegwagen daar niet heeft gereden.

“Ik heb borden op de naastgelegen straat neergezet met waarschuwingen erop, want ik heb vanochtend in tien minuten tijd zeven mensen van straat opgeraapt”, zegt Roos. “Waar mensen werken worden fouten gemaakt, het is wat het is”, besluit ze.