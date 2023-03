Thijn (12) blijft hopen op rolstoelglijbaan: 'Niet alle ideeën haalbaar'

Een glijbaan waar mensen met een rolstoel van af kunnen. Dat is het idee van de 12-jarige Thijn uit Eindhoven. Voor het idee kreeg hij zelfs een jeugdlintje, maar de rolstoelglijbaan is er nog niet. Hij deed veel pogingen om de glijbaan ook echt in de speeltuin te krijgen, maar de gemeente stuurde hem een teleurstellende brief. Na het ontvangst van zijn lintje hoopt Thijn dat de glijbaan die voor ieder kindje leuk is, nu écht gaat komen. "Niet alle ideeën zijn haalbaar."

Al in 2020 kwam Thijn met het plan voor een wedstrijd van de Ontdekfabriek in Eindhoven. Hij maakte een prototype van een glijbaan waar ook kinderen met een rolstoel vanaf kunnen. De gemeente vond het een prachtig idee en van scholenkoepel SKPO ontving hij een jaar later zelfs 15.000 euro prijzengeld uit het fonds ‘wereld met lef’. "Het is zonde om daar niets meer mee te doen", vond de jonge uitvinder. In 2021 bracht hij een bezoekje aan het programma 'Matthijs gaat door' waar ze de glijbaan voor Thijn in het echt maakte. “Het was alleen het gedeelte waar je vanaf kunt gaan en niet het gedeelte waar ze ook zelf naar boven kunnen”, vertelt hij. Maar zo kreeg de uitvinder toch een idee hoe de glijbaan in het echt zou worden.

"Je moet eraan wennen dat niet alles haalbaar is."

Hij stuurde een brief naar de gemeente Eindhoven met de vraag wanneer de glijbaan zou komen. "Tja, als beginnend uitvinder zal je er aan moeten wennen dat niet al je ideeën haalbaar zijn”, luidde het antwoord. Nieuwe hoop voor zijn glijbaan kreeg Thijn toen hij op 3 maart een jeugdlintje ontving van burgemeester Dijsselbloem. “Ik zou trompetles krijgen. Ten minste, dat dacht ik, maar toen was mijn familie er ineens ook en toen wist ik wel: hé er is iets aan de hand.”

"Ik heb geen mail of brief meer ontvangen."

Thijn vond het erg bijzonder dat zijn naam in de heldentunnel kwam en dat hij in gesprek mocht met de burgemeester over de toekomst van zijn uitvinding. Of dat gesprek nog iets oplevert, weet Thijn niet. “Ik heb daarna geen mail of brief ofzo ontvangen." Afwachten dus, al hoopt hij toch iets met het prijzengeld te kunnen doen. "Als de glijbaan er echt niet kan komen, dan wil ik graag iets anders bedenken waar het geld naartoe kan.”