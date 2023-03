Mathieu van der Poel wint Milaan-San Remo en treedt in voetsporen opa

Mathieu van der Poel heeft zaterdagmiddag de 114e editie van de klassieker Milaan-San Remo gewonnen. Na enkele mislukte ontsnappingspogingen reed hij net voor de top van de Poggio weg uit de kopgroep, ongeveer vijf kilometer voor de finish. Het groepje achtervolgers kon hem bij de gevaarlijke afdaling niet meer inhalen.

Met een voorsprong van vijftien seconden kwam Van der Poel juichend over de streep. Hij is de eerste Nederlandse winnaar van Milaan-San Remo sinds Hennie Kuiper in 1985. Daarvoor waren Arie den Hartog (1965) en Jan Raas (1977) de enige andere Nederlandse winnaars.

Van der Poel treedt met de zege in de voetsporen van zijn overleden opa, Fransman Raymond Poulidor. Hij won de wedstrijd 62 jaar geleden in 1961.

"Ik wilde deze koers heel graag winnen", zei Van der Poel na afloop. "Op de Cipressa was ik nog fris en ik plande een aanval boven op de Poggio. Ik kreeg een gaatje en dat in een koers die elke renner op zijn erelijst wil. Ik kan me geen mooier scenario voorstellen."

Van der Poel had nog niet te veel indruk gemaakt dit wegseizoen, nadat hij begin februari nog de wereldtitel veldrijden had veroverd in Hoogerheide. "Sinds ik met trainen begon voor dit voorjaar was ik gefocust op deze koers. De Tirreno-Adriatico verliep nog niet zoals ik had gehoopt. Maar ik wist dat ik wedstrijdkilometers nodig had om op mijn beste niveau te komen. Ik denk dat ik daar vandaag ben aanbeland."

Rugklachten

Van der Poel werd vorig jaar nog derde achter de Sloveense winnaar Matej Mohoric. Hij had toen last van rugproblemen.

Achter de Brabander sprintte de Italiaan Filippo Ganna naar de tweede plaats, voor de Belg Wout van Aert en de Sloveen Tadej Pogacar.

Het parcours van Milaan-San Remo telt 294 kilometer. De wedstrijd wordt gezien als één van de vijf monumenten van het wielrennen, samen met onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik.