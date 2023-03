RKC strijdt tegen NEC om de play offs, maar weet niet te winnen: 1-3

Het is RKC Waalwijk niet gelukt om de achtste plek op de eredivisieranglijst te behouden deze speelronde. RKC nam het op tegen NEC, de nummer 9, die al snel sterker bleek. De Waalwijkers lieten de koppies niet hangen en bleven vol vuur gas geven. De Nijmegenaren halen hen door de 1-3 winst in op de ranglijst hoewel de ploeg uit Waalwijk nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd, maar NEC-doelman Cillessen voorkwam tot twee keer toe een treffer. In de 18e minuut was het raak aan de andere kant van het veld: NEC-middenvelder Oussama Tannane tikte een passje in het doel: 0-1.

lastige klus

De 0-2 volgde nog geen tien minuten later toen Elayis Tavsan na een mooie kapbeweging de bal snoeihard en hoog in het doel knalde. RKC-doelman Vaessen was kansloos. Bijna een kwartier voor rust volgde voor Tannane zijn tweede doelpunt van de avond: 0-3.

Dat leek voor RKC het teken weer even gas te gaan geven. Seuntjens schoot van ver op de lat en kwam een minuut later nog eens dichtbij de 3-1, maar NEC-doelman Cillessen kon telkens redden.

De Waalwijkers begonnen sterk aan de tweede helft met meerdere scoringskansen. Het tempo werd opgeschoefd en Anita schoot de bal in de 61e minuut uit de rebound binnen: 1-3. Daarna kreeg NEC een penalty vanwege een overtreding op El Karouani. Keeper Vaessen pakte de bal en voorkwam daarmee de 1-4.

In de resterende tijd kon RKC het tij niet meer keren. Ondanks een lange blessuretijd (7 minuten) werd er niet meer gescoord in Waalwijk.