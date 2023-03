Dronken fietser is de weg kwijt en slingert zonder licht over N261

Een fietser reed vrijdagavond zonder verlichting over de Midden-Brabantweg - een deels 80-, deels 100-kilometerweg - van Waalwijk richting Tilburg. Een verbaasde agent zag de man rijden en ging achter hem aan.

De man was de agent even daarvoor al opgevallen toen hij rond halfelf zonder verlichting over de Noorder Allee in Waalwijk reed. De agent keerde meteen zijn auto bij de eerstvolgende rotonde. Maar toen hij achter de man aanging om hem aan te spreken, reed die al slingerend op de Midden-Brabantweg.

Verschillende processen-verbaal

De man werd meteen door de agent stilgezet. Hij bleek dronken. De 46-jarige man was op zoek naar zijn verblijflocatie. Deze bleek te zijn in de wijk Zanddonk.

De man is met verschillende processen-verbaal op zak thuis afgezet, om te voorkomen dat er ergere dingen zouden gebeuren.