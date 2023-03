Hond gaat bij overleden baasje zitten na ongeluk in Deurne

Een automobilist is zondag overleden op de Breemortelweg in Deurne. Het slachtoffer is volgens de politie onwel geworden achter het stuur. Vervolgens botste hij met de auto op een boom. Het hondje dat naast de man in de auto zat, ging naast het overleden baasje zitten.

Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar de plaats van het ongeluk, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Ook andere hulpdiensten snelden naar de plek van het ongeluk. Hondje

"Het hondje dat bij de man in de auto zat, was in eerste instantie weggelopen maar is later teruggekomen", zag een 112-correspondent. "Na enig aarzelen is het hondje onder de auto bij het slachtoffer gaan zitten."

Vanwege de ernst van het ongeluk kwam een traumaheli naar Deurne (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

De auto botste op een boom langs de Breemortelweg in Deurne (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).