Man overleden na vechtpartij, verdachte (26) uit Geldrop opgepakt

De politie heeft zondagochtend een 26-jarige man uit Geldrop aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een vechtpartij met dodelijke afloop in Maassluis. Daarbij kwam een 42-jarige inwoner van die gemeente om het leven. De verdachte, meldde zich op een politiebureau in Eindhoven, zo schrijft de politie op Twitter.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er rond half drie in het oude centrum van Maassluis in Zuid-Holland een vechtpartij tussen twee mannen. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed later die nacht in het ziekenhuis.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.