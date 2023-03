Jongen (16) rijdt 220 per uur in gestolen auto tijdens wilde achtervolging

De politie heeft twee Franse jongens (14 en 16) opgepakt die met 220 kilometer per uur in een gestolen auto in de buurt van Breda reden. Er ontstond zaterdagnacht vanaf de grens een achtervolging van meer dan honderd kilometer die in Nijkerk in Gelderland eindigde met de aanhouding van de twee.

Agenten reden in de buurt van Breda toen ze hoorden dat er over de snelweg A16 een gestolen Franse auto Nederland in kwam rijden. Al snel draaide de auto de A27 op, richting Utrecht. Toen reed de bestuurder nog normaal 120 kilometer per uur. Sneller en sneller

De agenten reden erachteraan tot er meer politiewagens konden aansluiten. Bij Oosterhout wilden ze de gestolen auto inhalen, maar de bestuurder ging harder rijden, tot 180 kilometer per uur. De politie gaf een stopteken, maar de jongens gingen er juist vandoor. Ook toen de politie de blauwe zwaailichten aanzette, bleven de jongens hard doorrijden. Hierbij werden snelheden gehaald tot 220 kilometer per uur. De agenten zagen geen mogelijkheid om de wagen op een veilige manier tot stoppen te dwingen, dus bleven ze erachter rijden. De bestuurder probeerde de agenten bij knooppunt Hoevelaken af te schudden door van links naar rechts te bewegen. Op het laatste moment sloeg hij af naar de A28 richting Zwolle. Gestopt na tientallen kilometers

Inmiddels werd de Franse auto door meerdere politiewagens achtervolgd. De inzittenden zullen hebben ingezien dat het niet hun dag was en stopten uiteindelijk bij Nijkerk op de vluchtstrook. Meerdere politiewagens zetten de wagen klem en agenten hielden de twee aan. Toen bleek pas hoe jong de twee crimineeltjes waren. De oudste van de twee was de bestuurder. Ze zijn naar het politiebureau in Apeldoorn gebracht en worden door de recherche gehoord. De gestolen auto wordt teruggebracht naar de eigenaar in Frankrijk.