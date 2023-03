PSV geeft voorsprong weg bij Vitesse en ziet kans op titel verdampen

PSV heeft de kansen op het kampioenschap verder zien slinken. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kwam in de uitwedstrijd tegen Vitesse niet verder dan 1-1. PSV verzuimde om in punten op gelijke hoogte te komen met Ajax, dat zondag de klassieker verloor tegen Feyenoord. De ploeg blijft daardoor op de vierde plaats staan en zag de achterstand op Feyenoord oplopen naar acht punten.

PSV kwam in de Gelredome al vroeg op voorsprong via Xavi Simons, maar verzuimde daarna door te drukken. Simons kon vanaf de middenlijn ongehinderd doorlopen richting het doel, kapte verdediger Nicolas Isimat-Mirin simpel uit en schoof de bal langs doelman Kjell Scherpen. Het betekende voor de 19-jarige aanvaller al zijn dertiende doelpunt van het seizoen.

De Jong kreeg aan het begin van de tweede helft twee mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen. De PSV-aanvoerder schoot eerst van afstand naast en had even later de bal van dichtbij voor het intikken uit een hoekschop van Joey Veerman. De bal stuiterde echter via de knie van De Jong over de lat.

Het bleek een dure misser, want enkele minuten later kwam Vitesse op gelijke hoogte. Een vrije trap vanaf de rechterkant vloog via PSV'er Ibrahim Sangaré in het doel: 1-1.

Een slotoffensief van het aangeslagen PSV bleef uit. Exemplarisch was een schot in de laatste seconden van Sangaré, dat heel hoog over het doel vloog.