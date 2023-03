Michael van Gerwen wint Players Championship in Duitsland

Michael van Gerwen heeft het Players Championship 7 in de Duitse stad Hildesheim op zijn naam geschreven. Daarmee heeft hij de eerste toernooizege van 2023 in deze serie binnen. De 33-jarige darter uit Vlijmen versloeg in de finale de Noord-Ier Josh Rock met 8-4.

Van Gerwen rekende in Hildesheim in de kwartfinales af met Dirk van Duijvenbode. De darter uit het Westland had hem een week eerder in de kwartfinales in Barnsley geklopt en won toen zijn tweede toernooi dit jaar. Van Gerwen won nu met 6-4 en rekende daarna ook af met de Engelsman Bradley Brooks (7-5). In het hele jaar zijn er dertig Players Championships. Van Duijvenbode won er al twee, Danny Noppert was ook een keer de beste.