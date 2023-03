Gerard van Maasakkers bijna bekeurd voor albumpresentatie: 'Jou ken ik!'

Gerard van Maasakkers was 28 toen hij in 1978 zijn allereerste elpee 'Komt er mer in' presenteerde in Buurthuis 't Hof in Bergeijk. Het album werd wereldberoemd in Brabant door het nummer 'Hee gaode mee'. 45 jaar later komen de herinneringen aan die periode weer naar boven: "Toen had ik nooit gedacht dat ik hier nu nog mee bezig zou zijn."

"Jee, dat is alweer 45 jaar geleden, bedacht ik me vandaag", blikt de inmiddels 73 jaar oude dialectzanger terug. "Hoe dat toen was? Ja, dat weet ik nog wel", begint Van Maasakkers te vertellen. "De avond ervoor hadden we een optreden in Mierlo, waar mijn bandleden en ik iets te veel hadden gedronken." Op de terugweg naar huis werd de hele bups staande gehouden door de politie. Met grote zaklantaarns schenen ze in hun besteleendje. "Ik had mijn plaat toen al in dat busje liggen. Die heb ik toen voor mijn gezicht gehouden", grinnikt hij. "Jou ken ik!", reageerde de agent daarop. "Rij maar door, ge zijt bijna thuis."

"Toen dacht ik dat iedereen blij was met zo'n album."

De volgende dag staat Van Maasakkers met kleine oogjes in Buurthuis 't Hof in Bergeijk. "Alles was nieuw voor me, ik was pas net afgestudeerd. Toen dacht ik dat het heel normaal was dat iedereen blij was met zo'n album. Inmiddels weet ik wel dat dat niet vanzelfsprekend is." Buurthuis 't Hof is de voorloper van het huidige theater De Kattendans. Youp van 't Hek trad er in de jaren 70 graag op, met de traditie om er vervolgens een lange Brabantse overnachting aan vast te plakken. Heel bont gaat Van Maasakkers het jubileum van 'Komt er mer in' niet maken. "Dat doe ik volgend jaar wel, op mijn verjaardagstour", zegt hij. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag staat er in 2024 namelijk een tour op de planning, waarbij Van Maasakkers de Brabantse theaters langsgaat met zijn hele werk.