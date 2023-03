Overstekende meisjes zwaargewond na aanrijding

Twee fietsende meisjes zijn maandagochtend rond acht uur zwaargewond geraakt nadat ze op de kruising van de Heikantlaan met de Mascagnistraat in Tilburg bij het oversteken werden aangereden door twee automobilisten.

Vanwege de ernst van de situatie kwamen drie ambulances en een traumahelikopter naar de plaats van de aanrijding.

Ziekenhuis

De Heikantlaan is ter hoogte van de Mascagnistraat afgesloten voor het verkeer. De meisjes zijn met spoed in ambulances naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging niet mee in de ambulance.

Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht.