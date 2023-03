Lente begint met twee weken regen

De lente begint maandagavond, maar het weer doet daar voorlopig nog niet aan mee. Het gaat regenen en over een week of twee wordt het pas weer droog, zo wordt voorspeld. Er valt deze week mogelijk meer regen dan normaal in de hele maand.

Deze maandag is nog een overgangsdag met af en toe wat regen, maar meer dan enkele millimeters valt daar niet uit. Dinsdag slaat het weer om en breekt er een ronduit natte en onstuimige periode aan. Gedurende een langere periode krijgen we te maken met een ware parade van lagedrukgebieden. Eind van deze week gaat het ook nog eens hard waaien met flinke windstoten. Het eerste front met regen passeert dinsdagochtend, waaruit plaatselijk al 5 tot 10 millimeter kan vallen. Daarna volgen elke dag meerdere fronten met regen. In totaal kan de hoeveelheid neerslag tot en met het weekend oplopen naar 30 tot 60 millimeter. Dat zijn 3 tot 6 emmers water per vierkante meter. Normaal valt over heel maart rond de 55 millimeter. Van een vroeg neerslagtekort is dit jaar geen sprake. Vorig jaar was het in maart regionaal maar liefst 30 dagen droog. Alleen de laatste dag van de maand kwam het toen tot een aantal millimeters regen.