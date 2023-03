3,5 jaar cel geëist tegen Rai Vloet voor ongeluk waarbij kleuter omkwam

In de strafzaak tegen profvoetballer Rai Vloet uit Schijndel heeft het Openbaar Ministerie maandag 42 maanden cel geëist. Ook eiste de officier een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van vier jaar. De 27-jarige middenvelder staat in de rechtbank in Haarlem terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval waarbij de 4-jarige Gio Roos om het leven kwam. Het ongeval vond plaats op de A4 bij Hoofddorp op 14 november 2021.

"Ik had twee of drie glazen sterke drank op", vertelde Vloet. "Voor het ongeluk was ik op een feestje in Amsterdam, dat vroegtijdig werd beëindigd. We zouden slapen in een hotel in Amsterdam, maar maakten een nieuw plan en zouden naar Rotterdam rijden. Zonder na te denken stapten we in de auto en ging ik rijden. Na de tunnel gingen we de trajectcontrole in en was ik bezig met de cruisecontrol goed in te stellen op 130."

De 27-jarige Vloet zegt dat hij het ongeluk niet zag aankomen. "Ik heb het niet gezien, alleen de klap kan ik me herinneren. Ik kan veel dingen niet meer herinneren. Constant probeer ik om meer informatie te vinden, maar het komt niet boven." Uit onderzoek bleek dat Vloet meer dan twee keer te veel alcohol in zijn bloed had (515 ugl). 220 ugl is het maximum.