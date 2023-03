René van de Kerkhof: 'Dramatisch wat PSV liet zien tegen Vitesse'

"Ik heb Sangaré nog nooit zo slecht zien spelen als zondag. Man, man, man, eigenlijk speelde heel PSV dramatisch', zegt René van de Kerkhof in het ochtendprogramma Wakker!. De voormalige buitenspeler beschrijft het PSV-spel tegen Vitesse als 'futloos en zonder karakter'.

Volgens Van de Kerkhof is de Arnhemse ploeg een van de slechtste ploegen in de Eredivisie. "Daar moet je van winnen. De uitslag van Ajax-Feyenoord was al bekend. Dan weet je dat het kampioenschap buiten bereik is. Als spelersgroep moet je dan een instelling hebben van: wíj gaan voor de tweede plek. Maar bijna heel PSV speelde een slechte wedstrijd. Ik miste de wil om te winnen."

Elke ploeg heeft weleens een slechte dag, maar volgens voetbalkenners gebeurt dat bij PSV té vaak. Dat vindt ook René: "Het lijkt of ze niet meer kunnen voetballen zodra ze in de bus naar een uitwedstrijd zitten. Met een beetje geluk kunnen we nog Champions League spelen, maar als het zo doorgaat wordt het de Conference League."

In dit soort situaties wordt vaak naar de trainer gewezen? "Aan Ruud van Nistelrooy ligt het zeker niet. Hij stuurt de elf beste spelers het veld in. Hij kan er niets aan doen. De spelers moeten meer intensiteit aan de dag leggen. Om te beginnen over twee weken in de wedstrijd tegen NEC."