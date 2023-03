Man getaserd door agent bij tankstation: 'Op je focking knieën'

Een ruzie in een tankstation in Someren liep vrijdag zo uit de hand, dat een agent een man met zijn taser tegen de grond te werken. Beelden van de ruzie en de aanhouding zijn te zien op de videosite Dumpert.

“Op je focking knieën”, brult de agent naar de man, die maar niet mee wil werken aan zijn aanhouding. “Ik laat me niet uitschelden.”

Even daarvoor is op beelden te zien hoe een opgefokte man met een rode muts in het tankstation ruzie maakt met een agent. “Ik maak zelf uit wat ik doe, gek”, bijt hij de agent toe. “Vuile kutwout”, voegt hij er nog aan toe. En dat is de druppel.

'Ik doe het wel'

“Je bent aangehouden”, zegt de agent, waarop de verdachte naar buiten gaat. Tussen de benzinepompen moet de man op z’n knieën gaan zitten, terwijl de agent zijn taser trekt. Maar echt meewerken doet hij niet. Een vrouw en even later ook nog een man met een baby op zijn arm bemoeien zich met de situatie.

De man die de ruzie filmt heeft er wel plezier in: “Geef mij dat apparaat maar, dan doe ik het wel”, kraait hij uit.

Als de verdachte na herhaaldelijke commando’s nog niet mee wil werken, gebruikt de agent zijn taser. De man begint onmiddellijk keihard te schreeuwen, maar doet ondertussen wel zijn handen op zijn rug om geboeid te worden.

'Al veel gebeurd'

De woordvoerder van de politie geeft aan dat er al een hoop gebeurd was voordat verschillende omstanders gingen filmen. De agent kwam af op een melding over een ruzie tussen de verdachte en een aantal anderen, is het enige wat de politie kwijt wil over de zaak.

Een arts heeft de man op het politiebureau gecheckt. Hij mocht na verhoor naar huis met een boete.

Het gebruik van geweld bij een aanhouding moet altijd door de betreffende agent worden gemeld. Een onafhankelijke commissie beoordeelt later het gebruikte geweld.

Wat is een taser?

Een taser schiet twee naalden af die in de huid doordringen waarna een elektrische schok wordt toegediend. Het gevolg is dat de spieren van het doelwit verkrampen waardoor die tijdelijk buiten gevecht wordt gesteld. Voordeel van dit systeem is dat de elektrische schok op afstand wordt toegediend.