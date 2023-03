Zo zet pasgeboren kameeltje in ZooParc Overloon de eerste wankele stappen

Het begin is gemaakt. Met een paar wankele stappen in ZooParc Overloon ontdekt maandag een jonge kameel de wijde wereld. Bezoekers van de dierentuin filmden hoe het kleintje zijn eerste vertederende pasjes maakt. Het veulen werd vorige week geboren. Het geslacht van de pasgeborene is onbekend.

Sami Kappé Geschreven door

Om voorzichtig aan elkaar te wennen zijn moeder en jong voorlopig naar een binnenverblijf gebracht. "En dat gaat erg goed", meldt de dierentuin. "De twee zijn onafscheidelijk!" De komende weken zal de jongste aanwinst van het dierenpark weer vaker buiten te zien zijn. Een kameel heeft een draagtijd van dertien maanden. Een paar uur na de geboorte kan het dier al op eigen benen staan. Maar wel met enige moeite, zo blijkt uit een filmpje dat bezoeker Erica naar de redactie van Omroep Brabant stuurde.