Dwarsbomen verkoop voormalig kraakpand aan DJ Tiësto kost Breda fors geld

De gemeente Breda moet van de rechter een schadevergoeding betalen aan vastgoedhandelaar Marcel Van Hooijdonk. Het bedrag kan oplopen tot 1,4 miljoen euro. Breda heeft, zo blijkt uit het arrest, onjuist, onvolledig en onrechtmatig gehandeld toen Van Hooijdonk een voormalige kraakpand aan de Catharinastraat wilde verkopen. De beoogde kopers, onder wie dj Tiësto, haakten hierdoor af.

Het plan voor Catharinastraat 87-89 in Breda leek zo mooi in 2016. De 'rotte kies in de stad', zoals burgemeester Depla het voormalige kraakpand eens noemde, zou eindelijk een goede bestemming krijgen. Een investeringsmaatschappij van Tijs Verwest alias dj Tiësto wilde de twee verwaarloosde panden kopen en ze meteen verhuren aan Villa Boerebont, een jongerenhulporganisatie in Breda die hij een warm hart toedraagt.

Onjuist, onvolledig en onrechtmatig

Dat ging de goede kant op tot de kopende partij met de gemeente sprak, zo stelde de rechtbank in het hoger beroep vast. Breda voorzag Tiësto en consorten, zo valt te lezen in het arrest, van onjuiste, onvolledige en daardoor onrechtmatige informatie. Onder meer over een wijziging in het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen. Die zouden volgens de gemeente niet afgegeven worden, waardoor er een streep kon door de plannen van de investeerders en Villa Boerebont. De deal werd afgeblazen.

Vastgoedhandelaar Van Hooijdonk vindt dat hij hierdoor flinke financiële schade heeft geleden en de rechter gaat hierin mee. De gemeente Breda moet hem daarom een schadevergoeding betalen. Hoe hoog die wordt, moet een onafhankelijk bureau nu gaan bepalen. Van Hooijdonk wil 1.406.000 euro hebben, vermeerderd met de wettelijke rente, zo staat in het arrest.

Stroeve relatie

De perikelen rondom de verkoop van het voormalige kraakpand aan de Catharinastraat staan niet op zichzelf. De gemeente en vastgoedhandelaar Van Hooijdonk, die meer panden in de stad bezit, hebben een stroeve relatie en vliegen elkaar met regelmaat juridisch in de haren.