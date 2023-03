Medewerker politie ontslagen voor neuzen in systemen en ongepast gedrag

Een medewerker van de politie in het district Eindhoven is ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. De man heeft zich onder meer schuldig gemaakt aan ongepast gedrag buiten werktijd, zo meldt de politie maandag. Ook neusde hij veelvuldig in politiesystemen. Welke functie de ontslagen medewerker had, maakt de politie niet bekend.

Op de vraag of hij informatie uit politiesystemen ook doorspeelde aan derden, geeft een woordvoerder van de politie maandag geen antwoord. Ook gaat ze niet in op de vraag wat het ongepaste gedrag buiten werktijd precies inhield. "Wie bij de politie werkt, heeft een voorbeeldfunctie. Ook in privétijd wordt van politiemedewerkers verwacht dat ze zich maatschappelijk verantwoord en moreel onberispelijk gedragen", stelt de politie in een persbericht. "Na bestudering van de feiten en omstandigheden is gebleken dat de aard en ernst van de gedragingen van de medewerker in kwestie zodanig zijn dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen en dat is onvoorwaardelijk strafontslag."