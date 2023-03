Militairen oefenen in rubberbootjes op het Wilhelminakanaal

Wie tussen woensdag 22 en woensdag 29 maart militairen in rubberbootjes ziet varen over het Wilhelminakanaal in Oirschot, hoeft niet meteen alarm te slaan. De militairen in opleiding zijn die week namelijk bezig met verschillende oefeningen in de gemeente.

Behalve in het Wilhelminakanaal kun je de militairen in opleiding dus ook op andere plekken in Oirschot tegenkomen. Tijdens een van de oefeningen moeten ze, gekleed in burger, ontsnappen aan zogenaamde vijanden. Ook wordt er getraind op het Militair Oefenterrein Oirschotse Heide. Verkeershinder

Dit soort oefeningen komen regelmatig voor in de buurt van burgers. Op die manier kunnen militairen oefenen met situaties buiten het oefenterrein. Het kan zijn dat omwonenden bij dit soort oefeningen last hebben van verkeershinder of geluidsoverlast. Maar dat is nu niet het geval, verwachten Defensie en de gemeente Oirschot. Het doel is deze week vooral om te oefenen met het ontsnappen uit zogenaamd vijandelijk gebied. Mochten omwonenden toch last hebben van de militaire oefening, kunnen zij contact opnemen met het ministerie van Defensie.