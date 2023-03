Drugsoverlast: gemeente koopt huizen op om problemen te stoppen

Drugsoverlast en steekpartijen. Huurders van twee panden in Oudenbosch zorgden jarenlang voor overlast terwijl de gemeente er nauwelijks tegen op kon treden. Burgemeester Bernd Roks van de gemeente Halderberge gooide het daarom over een ander boeg. Hij kocht namens de gemeente de huizen om een einde te maken aan de problemen.

Volgens Roks was de aankoop door de gemeente de enige ‘creatieve uitweg’. ”We hebben te maken met een geringe politiecapaciteit. Tegelijkertijd willen we zo veel mogelijk investeren in leefbaarheid. Dan moet je als burgemeester een stap naar voren zetten en out of the box denken.”

Bestaande regelgeving schiet in de ogen van de burgemeester dan ook tekort. “Je mag als burger verwachten dat we onze tanden laten zien omdat we het niet langer pikken. Ook wanneer je vastzit in bestuursrecht en je komt niet verder met strafrecht, dan zal je als overheid op een gegeven moment wat moeten doen.”