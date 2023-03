Panden kopen om overlast tegen te gaan? Deze gemeenten deden het ook

Een gemeente die panden opkoopt om een einde te maken aan overlast? In Oudenbosch gebeurde het onlangs toen de burgemeester besloot twee huizen aan de Brouwerijstraat te kopen. Maar de gemeente Halderberge is niet de enige. Op meerdere plekken in Brabant werden afgelopen jaren panden gekocht als alternatief voor handhaving.

Drugsoverlast en steekpartijen. Huurders van de huizen in Oudenbosch zorgden jarenlang voor overlast, waarop de gemeente Halderberge besloot de panden dan maar over te nemen. De 50.000 euro verlies die de gemeente lijdt, neemt ze op de koop toe: "Kleingeld als je ziet wat deze panden de gemeenschap aan handhaving hebben gekost", zegt de burgemeester tegen Omroep Brabant.

Van café naar stukadoor

Een ander voorbeeld van zo'n aankoop, vinden we in Geldrop-Mierlo. Daar kocht de gemeente in 2019 een pand aan de Goorstraat dat voor overlast in de omgeving zorgde. Het gesodemieter zou daarmee verleden tijd zijn: de afgelopen jaren dient het gebouw als opslagruimte voor de gemeente.

De opkoopmethode lijkt te bevallen in Geldrop-Mierlo. Want een jaar eerder kocht de gemeente ook al het oude pand van Cafetaria & Zaal Annie's aan de Kievitstraat. Annie's zorgde in het verleden voor veel overlast. Om dat te voorkomen verkocht de gemeente het aan iemand uit een meer rustige bedrijfstak: een stukadoorsbedrijf. Net als Halderberge, nam Geldrop-Mierlo een klein verlies voor lief en ging voor bijna 6000 euro het schip in.

Motorclub

Een bekender staaltje vinden we in Tilburg. Daar kocht de gemeente in 2017 het huis van beroepscrimineel en No Surrender-captain Corin Denis. Het sloot aan bij de wens om huizen van drugscriminelen 'terug te geven aan de samenleving'. In het pand zit tot de dag van vandaag een vrijwilligersorganisatie.

Gilze en Rijen pakte het in 2014 nog voortvarender aan: om te voorkomen dat een motorclub zich ook maar zou kunnen vestigen in voormalig bordeel Badda Bing in Hulten, ging de gemeente over tot koop. Ruim een miljoen kostte dat besluit, met het terrein gebeurde vervolgens zeven jaar niks. Er kon geen koper worden gevonden. Inmiddels is die er wel, en moet er een horecazaak met speelbos komen.

Oud bordeel

Ook Bergen op Zoom en Helmond gingen aan het begin van deze eeuw over op de aankoop van panden om overlast tegen te gaan of te voorkomen. In Bergen op Zoom werd onder meer het bekende pand Stationszicht aangeschaft. Helmond werd in 2000 eigenaar van een voormalig bordeel aan de Mierloseweg.

Kijkend naar de huidige bestemmingen lijkt opkopen vaak te werken om moeizaam handhaven overbodig te maken. Of dat in Oudenbosch ook zo gaat zijn is de vraag. Donderdagavond tijdens een loting in de gemeenteraad wordt duidelijk wie de gelukkigen zijn die de panden aan de Brouwerijstraat mogen kopen.

