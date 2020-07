Laatste kijkje bij dichtgetimmerde seksclub Badda Bing waar straks kinderen spelen

Seksclub Badda Bing wordt restaurant met speelbos (foto: Tom van den Oetelaar). vergroot

Eindelijk heeft de gemeente Gilze en Rijen een toekomst voor ogen voor het voormalige bordeel Badda Bing in Hulten. Er mag horeca komen en als het aan de gemeente ligt, wordt het een speelbos. Niet voor opgewonden standjes, maar voor kinderen. Iets heel anders dus. De gemeente slaakt een zucht van verlichting, want de geschiedenis van Badda Bing is er niet één om vrolijk op terug te kijken. Tom van den Oetelaar nam een kijkje.

Neem een kijkje bij het voormalige bordeel dat nu is dichtgetimmerd:

Aan de doorgaande weg in Hulten, op Rijksweg 5, lag Badda Bing een beetje afgelegen. Prima plek dus voor een bordeel. Maar ook voor andere zaken die het daglicht niet verdragen kunnen. In 2006 was er op de parkeerplaats bij Badda Bing een schietpartij, waarbij een man uit Tilburg om het leven kwam.

Na het faillissement van de club, werd er in februari 2013 een hennepkwekerij ontdekt met 1600 planten. "Er is altijd wat", verzuchtte toenmalig burgemeester Jan Boelhouwer. In 2014 besloot de gemeente het pand te kopen, om criminelen te slim af te zijn. Er zou belangstelling zijn van een motorclub om zich er te vestigen.

"Er staat helemaal niks meer in. Geen wc-pot, geen deur, geen leiding, niks meer."

Ruim een miljoen betaalde de gemeente toen. Een nieuwe bestemming vinden bleek lastig. Want zoveel mag er niet op die plek. Na 2014 ging er een dik slot op Badda Bing en vanaf dat moment kon de natuur zijn werk doen. En dat is te zien. Het onkruid groeit er tot kniehoogte. Met verantwoordelijk wethouder Ariane Zwarts nemen we er een kijkje. Alleen vanaf de buitenkant, naar binnen kan niet meer: "Er staat helemaal niks meer in. Geen wc-pot, geen deur, geen leiding, niks meer. Dat is er door Jan en alleman uit gesloopt. Het is niet te doen daar nog iets van te maken."

En dus gaat de boel dit najaar tegen de vlakte. De gemeente heeft het bestemmingsplan gewijzigd, er kan nu horeca voor in de plaats komen. Naast de voormalige seksclub ligt een bosgebied van 5500 vierkante meter en ook dat mag worden gebruikt: "We hebben een overeenkomst met Staatsbosbeheer. Als dit verkocht wordt, mag de horeca-eigenaar dit bos gaan gebruiken als speelbos voor kinderen."

"Woningbouw was de beste optie geweest, maar dat mogen we hier niet toestaan."

Midden in de coronacrisis is het niet de beste tijd om een horecaperceel in de verkoop te zetten. Het wordt spannend, realiseert wethouder Zwarts zich: "Dit hadden we niet kunnen voorzien. De horeca heeft het heel erg zwaar. Maar toch: we denken dat dit iets prachtigs is. Het speelbos, een ruim perceel, goede parkeergelegenheid, goed bereikbaar: een superplek."

Er vliegt een helikopter over van vliegbasis Gilze-Rijen. Die zorgt ervoor dat de gemeente het miljoen dat aan de locatie is uitgegeven, niet gaat terugverdienen. "Woningbouw was dan de beste optie geweest", zegt Zwarts. "Maar dat mogen we hier niet toestaan."

Niet dat dat erg is, vervolgt ze: "Het is nooit de optie geweest deze grond te kopen als een projectontwikkelaar. Hier waren criminele activiteiten en we waren bang dat dat erger zou worden."

Met spelende kinderen op de plek van de voormalige seksclub wordt dat voorkomen.