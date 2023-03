Arnol Kox geëerd met eigen biertje: 'Fijn dat mensen nog aan hem denken'

De stadsprediker Arnol Kox wordt bijna drie jaar na zijn overlijden geëerd met een biertje dat zijn naam draagt: 'Goeie Arnol'. Daarmee leeft de bekende Eindhovenaar voort in de gedachten van veel stadgenoten, voor wie hij nog steeds een boegbeeld is: "Iemand met onbenut talent die toch zijn draai wist te vinden in de maatschappij."

"Superleuk. Ik was echt verrast", zegt Gerrie Diederen, de weduwe van de stadsprediker. "Het is fijn om te horen dat mensen nog steeds aan hem denken." Brouwerij Rabauw en Twenty Two Tattoo uit Eindhoven belden haar onlangs op met de plannen voor een nieuw biertje. De ondernemers willen een eerbetoon brengen aan hun stadsheld, vertelt Joyce de Vaan van de brouwerij.

"Arnol kon niet altijd rekenen op begrip van mensen, maar hij staat voor ons symbool als iemand die met onbenut talent toch zijn draai wist te vinden in de maatschappij. Wij bieden zelf ook dagbesteding aan mensen met een zwakkere positie in de maatschappij." Het biertje viel volgens haar al goed in de smaak. "We hebben het getest onder bezoekers van de brouwerij. Het lijkt op een donker Schots speciaalbiertje met verschillende granen waardoor het een karamelachtige smaak krijgt."

