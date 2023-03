Eredivisie-voetbalster moet boodschappen bezorgen om rond te komen

Lynn Groenewegen uit Breda voetbalt in de Eredivisie voor het Rotterdamse Excelsior. Om rond te kunnen komen moet ze ook 16 uur per week boodschappen bezorgen. Het klinkt heel onwerkelijk, maar in het vrouwenvoetbal is dit de harde realiteit.

Het is schrikken wanneer Lynn Groenewegen haar salaris bij Excelsior vertelt. “Ik verdien minder dan honderd euro in de maand.” Door het lage salaris bij Excelsior is de voetbalster genoodzaakt boodschappen thuis te bezorgen. Dat is bij het mannenvoetbal ondenkbaar. Toch bekijkt de Bredase het positief. “Voor mij is dit een topbaantje. Ik hoef daarvoor niet gefocust te zijn en er is geen afleiding”

"Het is ook niet eerlijk dat het verschil zo groot is."

Zelfs op wedstrijddagen bezorgt Groenewegen de boodschappen bij de mensen thuis. “Het hoort er voor nu bij”, zegt ze verrassend vrolijk. “Het is investeren in later. Ik hoop snel een stap hogerop te kunnen zetten.” De discussie dat vrouwen en mannen niet evenveel verdienen bestaat al jaren. Ook in het hockey was er laatst consternatie over het verschil in salaris. In de voetballerij komt het vooral doordat er minder aandacht is voor vrouwenvoetbal dan voor de mannen. Er staan minder sponsoren in de rij en ook de media-aandacht is veel minder.

"Wij worden nog niet als prof gezien, maar we spelen wel in de Eredivisie."

Het verhaal van Groenewegen toont aan dat het contrast groter is dan gedacht. “Het is ook niet eerlijk dat het verschil zo groot is. Maar dat geldt ook voor de verschillen binnen het vrouwenvoetbal.” Ze vervolgt haar verhaal. “Wij worden nog niet als prof gezien, maar we spelen wel in de Eredivisie. Alleen de topclubs hebben een CAO. Dan verdien je het minimumloon.” Daarom hoopt de 19-jarige voetbalster snel een stap te kunnen maken naar een topclub. Ze speelde al voor Feyenoord maar ook daar waren de lonen in die tijd laag. “Je moet echt een stap naar PSV of Ajax maken. Dan verdien je ineens 1500 euro per maand.”

“Dan zal ik lachend terugkijken op deze situatie."