Dassen ondergraven spoor: hele dag geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel

Tussen Den Bosch en Boxtel rijden dinsdag de rest van de dag geen treinen meer. Dassen hebben het spoor ondergraven bij Esch. Daardoor kunnen de rails verzakken.

Volgens de NS duren de problemen tot zeker zeven uur woensdagochtend. In de tussentijd rijden er stopbussen tussen Boxtel, Vught en Den Bosch.

Er is herstel van de spoorbaan en de ondergrond nodig, maar ProRail weet nog niet wanneer dat kan. De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van hogeraf,

ProRail wist al langer dat er dassenburchten zaten en er was al een procedure gestart voor herstel. De laatste dagen bleek uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor.

Een buurtbewoner zegt: "De treinen rijden al langer langzaam hier. En nu is alles stilgelegd."

Eerder in de week werd in Friesland het treinverkeer verstoord door dassen. Daardoor rijden er tot eind april geen treinen tussen Workum en Stavoren. Prorail legt namelijk een kunstburcht aan, waarbij ze de dassen proberen te verleiden te verhuizen. Pas als de dassen hun huidige burchten hebben verlaten en zeker is dat ze niet meer terugkomen, kan worden begonnen met de versterking van het spoor.