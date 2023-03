Dassen ondergraven spoor: voorlopig geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel

Tussen Den Bosch en Boxtel rijden dinsdag de rest van de dag geen treinen meer. Dassen hebben het spoor ondergraven bij Esch. Daardoor kunnen de rails verzakken.

Er is herstel van de spoorbaan en de ondergrond nodig, maar ProRail weet nog niet wanneer dat kan. De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig.

Scenario: maand lang geen treinen

Eerder in de week werd in Friesland het treinverkeer verstoord door dassen. Daardoor rijden er mogelijk tot eind april geen treinen tussen Workum en Stavoren. Prorail legt namelijk een kunstburcht aan, waarbij ze de dassen proberen te verleiden te verhuizen.

Pas als de dassen hun huidige burchten hebben verlaten en zeker is dat ze niet meer terugkomen, kan worden begonnen met de versterking van het spoor. "We weten niet of de dassen voor die kunstburcht kiezen. Die zien natuurlijk geen verhuisbericht. Zo nee, dan is het afwachten tot we de echte burcht mogen weghalen," aldus een woordvoerder van ProRail.

De kans is dus groot dat het ook in Brabant lang gaat duren, voordat het treinverkeer weer kan worden hervat. "We hebben nu spoedoverleg met onder meer het ministerie. Maar zolang er geen toestemming is om die burcht weg te halen, is de kans reeël, dat tussen Boxtel en Den Bosch in ieder geval ook morgen geen treinen rijden."

LEES OOK: Das zorgt voor ellende op het spoor: tot en met maandag geen treinen