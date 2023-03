Door de zomertijd helemaal de kluts kwijt: 'Maak het niet te groot'

Als de klok wordt verzet is Sandra de Visser uit Eindhoven een week van de leg. Al van kinds af aan. Ze voelt zich moe, geprikkeld en is even helemaal de kluts kwijt. Zelfs bij een uurtje tijdverschil. Of dat echt kan? Jazeker. "Maar er is dan waarschijnlijk meer aan de hand."

"Het heeft er vooral mee te maken of je een ochtend- of een avondmens bent", legt dokter Ingrid Verbeek van het Centrum voor Slaapgeneeskunde in Heeze uit. "Maar je moet het ook niet te groot maken."



Avondmensen, dat zijn er ongeveer twee op de tien, hebben vooral last van de ritmewissel. Zij worden over het algemeen later op de avond moe en gaan ook vaak later naar bed. Als je dan 's nachts de klok ook nog een uur vooruit zet, mis je sneller een uur slaap. Daar ligt het voornaamste probleem, volgens Verbeek. Een mens gaat lekkerder op het verlengen van de dag, dan op het inkorten van de dag. Dat is wat je ritme verstoort, niet zozeer de tijd.

"Als je echt een week van slag bent, is er waarschijnlijk meer aan de hand."

"Maar als je er echt een week door van slag bent, is er waarschijnlijk meer aan de hand", zegt Verbeek. Vaak zijn het de mensen die sowieso al slaapproblemen hebben. "Als ik cliënten heb met een verschoven slaapritme, moet ik er rond deze tijd op letten dat ze niet ontsporen. Op hen kan zo'n wissel veel invloed hebben." Sandra de Visser (51) uit Eindhoven is zo'n plafondstaarder. "Ik kan het niet verklaren", vertelt ze. Ze voelt zich de week na het verzetten van de klok vermoeid, prikkelbaar en alsof ze de kluts even kwijt is. "Echt een dipgevoel", noemt ze het.

"Wij adviseren permanente wintertijd."