Plastic bolletjes drijven in de Mark en niemand weet waar ze vandaan komen

Al een jaar lang worden er maandelijks duizenden plastic bolletjes gevonden in de rivier de Mark in Breda. Deze zogenaamde nurdles komen in de voedselketen terecht en zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Hoe de bolletjes in de Mark komen, is nog een vraagteken. "Maar het is niet eenmalig en dat is zorgwekkend."

Eenvoudig uitgelegd zijn nurdles plastic korreltjes die door de industrie gebruikt worden om plastic producten te maken. En soort tussenstap in het proces van olie naar grof plastic. En het is niet best als dit in de rivieren en later dus ook in de zee terechtkomt.

Ron, bestuurslid van Natuur- en Milieuvereniging Markkant, staat met zijn collega's Marcel en Peter tweemaal per maand op een drijvende plasticvanger die in de Bredase rivier de Mark ligt. Het is een soort trechtervormige ponton dat door de stroming het zwerfafval tegenhoudt. "We kwamen hier eigenlijk om het grovere, plastic materiaal uit de Mark te halen, maar toen ontdekten we ook de nurdles", zo zegt Ron.

De vraag is natuurlijk hoe deze schadelijke plastic korreltjes in de Mark terechtkomen. Worden ze gedumpt of is het een ongeluk? "Alle industrie die werkt met deze bolletjes, kan de veroorzaker zijn", stelt Ron Bekker van Natuur- en Milieuvereniging Markkant. "Die bedrijven kunnen in een groot gebied zitten, omdat hier twee rivieren samenkomen. Van het zuiden van Breda via West-Brabant tot in België."

"En als de vis vergiftigd raakt, gebeurt dat met ons mensen ook als we die opeten", vervolgt Knoester. "In welke mate is nog onduidelijk, maar daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan."

"Het vermoeden is dat de plastic korreltjes vooral door overslag in de rivieren zijn gekomen", vult Ramon Knoester aan. "Wanneer ze van de ene producent naar de andere gaan, wordt er slordig mee omgesprongen. Ik denk dat ze het terrein schoonvegen- of spuiten en de korrels zo in de riolering terechtkomen. En vervolgens bij overstort weer in het open water. En ja, dit is absoluut strafbaar."

"Eerst dachten we dat het eenmalig was", vertelt Bekker nog. "Maar we merkten dat er een constante aanvoer van plastic bolletjes is. De gemeente Breda is nu samen met het Waterschap aan het onderzoeken waar ze vandaan komen. Zelf denk ik niet dat er opzettelijk gedumpt wordt. Dat zou niet slim zijn van de industrie, want de plastic bolletjes hebben waarde."

Dan twijfelt hij toch een beetje. "Maar een ongelukje? Tja, dan is het wel een langdurig ongelukje. Hoe dan ook, ik zou het erg fijn vinden als de veroorzaker zo snel mogelijk opgespoord wordt. Dit moet echt zo snel mogelijk stoppen."