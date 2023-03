Klantenstop bij trimsalons: 4 of 5 maanden wachttijd geen uitzondering

Het is topdrukte bij de Brabantse hondentrimsalons. Veel hondentrimmers hebben een klantenstop en als je een afspraak wilt maken, moet je minimaal een maand wachten: “Sinds de coronatijd is het hondenbezit explosief gegroeid. En het zijn allemaal doedeltjes en boomertjes, die moeten worden geknipt.”

Bij Trimsalon Scoobie in Tilburg staan op dinsdagmiddag drie medewerkers honden te wassen, kammen en knippen. De salon heeft tussen de 200 en 300 klanten. Sinds een jaar is er een klantenstop.

“Mensen moeten heel ver vooruit plannen”, legt medewerker Linda uit. “Wij zitten op vier tot vijf maanden wachttijd. Dus de meeste klanten maken nu voor een jaar afspraken vooruit. En als mensen een nieuwe puppy hebben, moeten ze bij de geboorte al een trimsalon zoeken. Want heel veel zitten al vol.”

Dat herkent Nicole de Wit, hondentrimster in Eindhoven: “Ik heb al een paar jaar een klantenstop. Vaste klanten die bellen voor een afspraak, kunnen vaak pas over vier of vijf weken terecht. Je hoort het overal.”

Peter Rijswijk in Breda: “Ik werk hier met vijf man, we zijn zes dagen per week open. De wachttijd bij mij is nu vier weken. Ik heb nog geen klantenstop, maar dat komt er denk ik wel aan. Want het is stilte voor de storm. We komen uit een koude periode en het wordt warmer, dus de honden die niet verharen moeten worden geknipt. Zodra de zon echt gaat schijnen, begint hier het circus.”