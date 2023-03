Poging carjacking in Eindhoven: twee verdachten aangehouden

Twee verdachten van carjacking zijn dinsdagochtend van hun bed gelicht in hun woningen in Eindhoven en Berlicum. Dat meldt de politie. Het duo wilde op zaterdag 4 maart een man beroven van zijn auto en geld. Hij werd door de daders bedreigd met een vuurwapen.

Het 21-jarige slachtoffer uit Nederweert reed na afloop van zijn werk in Eindhoven, rond elf uur in de avond met de auto naar huis. Toen hij even stopte op de Dr. Holtroplaan, stapten plotseling twee mannen in zijn auto.

Het tweetal bedreigde de chauffeur met een vuurwapen en een mes. Ook kreeg het slachtoffer klappen tegen het hoofd. De overvallers dwongen de man naar een afgelegen plek in het Limburgse Swartbroek te rijden. Daar wilden zij hem achter laten en de auto en zijn geld meenemen.

Ontsnappen

Uiteindelijk wist het slachtoffer het tweetal zover te krijgen dat hij door mocht rijden naar een tankstation langs de snelweg A2. Daar wist hij uit de auto te ontsnappen met zijn autosleutels. De overvallers gingen er daarna lopend vandoor.

Onderzoek door de politie leidde naar beide verdachten. Het gaat om een 26-jarige man uit Eindhoven en een 24-jarige man uit Berlicum.. Ze blijven voorlopig in de cel en worden verhoord.