Chauffeur verdwijnt nadat auto in brand vliegt op afrit Tilburg-Noord

Een chauffeur is dinsdagmiddag kort na vijf uur verdwenen nadat de auto waarin hij zat in brand vloog. Dat gebeurde op de afrit Tilburg Noord van de Midden-Brabantweg. De politie is op zoek naar de bestuurder.

Frits van Otterdijk Geschreven door

De Tilburgse brandweer was snel aanwezig om het voertuig, een Mercedes ML, te blussen. De auto raakte desondanks zwaar beschadigd en moest door een takelbedrijf worden afgevoerd. De brand veroorzaakte een file op de Midden-Brabantweg in de richting van Tilburg. Het is voor de politie nog een raadsel waarom de chauffeur ervandoor is gegaan.