Vrouw (25) overleden nadat auto haar aanrijdt in Sprang-Capelle

Een 25-jarige vrouw uit Den Bosch is dinsdagavond om het leven gekomen in Sprang-Capelle nadat ze werd aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde in de Koesteeg waar het slachtoffer liep, zo meldt de politie.

Frits van Otterdijk Geschreven door

De aanrijding vond rond kwart voor acht plaats. Politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter met een medisch team kwamen op de melding af. Eerste hulp aan het slachtoffer mocht niet baten. De voetganger overleed ter plekke. Verkeersspecialisten van de politie deden onderzoek en namen verklaringen van getuigen af. Mensen die iets kunnen vertellen over de toedracht van het ongeval, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.