KNVB benoemt Kees Rijvers (96) tot bondsridder: 'Vader voor spelers Oranje'

Voetbalbond KNVB heeft Kees Rijvers benoemd tot bondsridder. De 96-jarige Rijvers ontving het eerbetoon in zijn woonplaats Breda van bondsvoorzitter Just Spee voor alles wat hij voor het Nederlands voetbal heeft gedaan.

Rijvers was van 1981 tot 1984 bondscoach van het Nederlands elftal. Hij was de man achter een verjonging bij Oranje en liet onder anderen Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard debuteren. Het trio pakte in 1988, onder leiding van Rinus Michels, de Europese titel

Ook de huidige bondscoach Ronald Koeman en zijn broer Erwin, zijn assistent bij Oranje, speelden onder Rijvers hun eerste interland.

"Ik herinner me Kees Rijvers als een bijzonder prettige en sympathieke man. Hij was rustig en ging bijna op een vaderlijke manier met zijn spelers om. De trainer die je in Oranje laat debuteren vergeet je natuurlijk nooit meer, dus Rijvers zal altijd in mijn herinnering blijven. Een goed initiatief van de KNVB om hem op deze manier te eren. Dat verdient hij", aldus Ronald Koeman.

Van NAC naar Saint-Etienne

Rijvers begon zijn actieve loopbaan voordat het betaald voetbal in Nederland was ingevoerd. Hij was lange tijd amateur bij NAC (1944-1950) en verhuisde toen naar het Franse Saint-Étienne waar hij prof kon worden. Als beroepsvoetballer mocht hij toen echter niet voor Oranje uitkomen.

Uiteindelijk speelde hij nog 33 interlands toen het profvoetbal ook in Nederland werd ingevoerd. Als prof kwam hij in Nederland uit voor Feyenoord en NAC. Als coach was hij trainer van PSV en FC Twente, waar hij ook technisch directeur was.

'Vaderlijke loyaliteit'

Volgens bondsvoorzitter Just Spee heeft Rijvers een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkelingen van het Nederlands voetbal. "Ik denk daarnaast dat de loopbaan van Kees Rijvers niet alleen is ingekleurd door zijn vakkennis en prestaties, maar ook door zijn vaderlijke loyaliteit naar spelers en zijn bescheiden en soms eigenwijze karakter."

"Die optelsom maakt dat hij hoog aangeschreven staat in de voetbalwereld. Het bondsridderschap is een passende onderscheiding voor de manier waarop hij het Nederlands voetbal heeft vertegenwoordigd", prijst Spee.