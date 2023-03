Politie dreigt foto te laten zien van pindief

De politie dreigt een foto te laten zien van een man die 500 euro meenam van een ander bij een pinautomaat aan de Koppelstraat in Beek en Donk. Nu staat de dief nog onherkenbaar op de site van de politie, maar dat gaat veranderen als de man zich niet binnen twee weken meldt.

Op 10 februari pinde een man 500 euro bij een pinautomaat in Beek en Donk. Toen het geld niet uit de automaat kwam, ging hij weg en belde direct de bank.

Wat hij echter niet in de gaten had, was dat het geld na 17 seconden alsnog uit de automaat kwam. Op camerabeelden is te zien dat de man na hem doet alsof hij zijn pinpas gebruikt en vervolgens de 500 euro uit de geldautomaat pakt. De man reed in een grijze Audi, type A3 TFSI.

In overleg met het Openbaar Ministerie toont de politie de beelden eerst onherkenbaar om de man de mogelijkheid te geven om zich te melden. Mocht hij zich niet binnen veertien dagen melden, dan worden de beelden herkenbaar geplaatst op de website en social mediakanalen van de politie.